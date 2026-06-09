Seda Sayan’dan çok konuşulacak evlilik çıkışı: 'Kocam bensiz tatile gidemez!'

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında dünyaevine girdiği müzisyen eşi Çağlar Ökten ile olan evliliği hakkında ezber bozan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son dönemde evlilik ve ilişki dinamiklerine yönelik iddialı çıkışlarıyla gündemden düşmeyen 63 yaşındaki sanatçı, bu kez eşine koyduğu "tatil yasağı" ile dikkatleri üzerine çekti.

Kafa TV YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Seda Sayan, kendisine yöneltilen "Eşiniz siz olmadan erkek arkadaşlarıyla tatile gidebilir mi?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"YEMEĞE KARIŞMAM AMA TATİL BAŞKA BİR KONU"

Eşinin günlük hayattaki sosyal aktivitelerine müdahale etmediğini ancak tatil konusunda katı kuralları olduğunu ifade eden Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bir işi olur, arkadaşlarıyla yemeğe çıkar; buna karışmam. Asla arayıp hesap sormam. İsterse beni kendisi arasın ama ben asla 'Neredesiniz?' diye sormam. Herkes kendi sorumluluğunu bilmeli. Ben de kadın arkadaşlarımla dışarı çıkabilirim, o da buna karışmaz. Ancak tatil başka bir konu. Tatile bensiz gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor."

"EVDE KÖŞE YASTIĞI GİBİ OTURAN ADAMDAN NEFRET EDERİM"

Seda Sayan, programda sadece tatil kurallarını değil, erkeklerin ev içindeki rollerine dair görüşlerini de yineledi. Erkeklerin gün boyu evde vakit geçirmesine karşı olduğunu belirten ünlü sanatçı, çalışkanlığın altını çizdi.

Sayan, "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar, işine gider, akşam da evine döner. İşi olmasa ya da emekli olsa bile mutlaka gün içinde evden çıkmalı. Evde köşe yastığı gibi oturmamalı" diyerek evlilik hayatındaki standartlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sayan'ın bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından tartışılarak günün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.