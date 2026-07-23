Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çifti kriz sonrası ailece tatilde: Rotayı Yunanistan'a çevirdiler

2022 yılında nikah masasına oturan ve aynı yıl kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alan ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, ilişkilerine verdikleri ikinci şansın ardından ailece tatile çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında evliliklerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini ortak bir açıklamayla doğrulayan çift, kriz dönemini geride bırakarak moral depoluyor.





Sıkıntılı günleri atlattıklarını daha önce paylaştıkları fotoğraflarla gözler önüne seren Paşalı çifti, bu kez rotayı komşu ülke Yunanistan'a çevirdi.





KIZLARIYLA YORGUNLUK ATTILAR

36 yaşındaki başarılı oyuncu Selahattin Paşalı, eşi ve kızıyla çıktığı tatilde yoğun geçen sezonun yorgunluğunu attı. Ailece keyifli anlar yaşayan çiftten Lara Paşalı, Yunanistan tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.