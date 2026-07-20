Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki paylaşımı: 'İyi ki varsın Aleyna'

Türk halk müziğinin ve protest müziğin dünyaca tanınan usta sesi Selda Bağcan, pop müziğin genç ve popüler isimlerinden Aleyna Tilki ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya geldi. Keyifli geçen buluşmanın ardından Selda Bağcan, genç meslektaşıyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki'nin müziğe olan derin tutkusunu, öğrenme merakını ve karakterini takdir ettiğini belirten usta sanatçı, paylaşımına şu notu düştü:

"Dün Bodrum'da canım Aleyna'yla yine uzun uzun sohbet ettik. Her buluşmamız bana iyi geliyor. Müziğe olan tutkusu, merakı ve güzel yüreğiyle insanın içini ısıtan bir genç. İyi ki varsın Aleyna."

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ KALBİMİ SERİNLETEN BİR UMUT"

Usta sanatçının bu övgü dolu ve samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, Aleyna Tilki de usta sanatçının gönderisinin altına yorum yaparak karşılık verdi. Çocukluğundan beri Selda Bağcan'ın müziğinden ve hayata karşı duruşundan ilham aldığını vurgulayan Tilki, şu ifadeleri kullandı:

"Siz ülkemizin sahip olduğu en yürekli, en değerli gerçeğimizsiniz. Sesinizden ve ruhunuzdan aldığım ilham çocukluğumdan beri kalbimi serinleten bir umut. İnsanca, vicdanıyla, gücünü sadece gerçeğe ve güzelliklere adayan, halkımızın benzersiz çiçeğisiniz. Sizi çok seviyorum. Sadece sesinize tanıklık etmeyip, hayatı nasıl bir yerden yaşadığınıza da tanıklık ediyor olduğum için şanslıyım. Kedileriniz de çok güzeldi."

Müzik dünyasının iki farklı kuşağını ve tarzını bir araya getiren bu anlamlı buluşma, her iki sanatçının da hayranları tarafından takdirle karşılanırken sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.