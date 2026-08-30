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Selena'nın 'Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş dünyaevine girdi: Düğünde yıldızlar geçidi

Selena'nın 'Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş dünyaevine girdi: Düğünde yıldızlar geçidi

30.08.2026 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Selena'nın 'Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş dünyaevine girdi: Düğünde yıldızlar geçidi

Bir dönemin popüler çocuk dizisi 'Selena'da canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle tanınan Dilara Kurtulmuş, uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez ile evlendi. İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğüne çiftin aile fertlerinin yanı sıra birçok ünlü oyuncu arkadaşı katıldı.

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Bir döneme damga vuran ekran projelerinden 'Selena' dizisinde 'Nazlı' karakteriyle hafızalara kazınan Dilara Kurtulmuş, özel hayatında mutlu bir adıma imza attı. 28 yaşındaki oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez ile hayatını birleştirdi.

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GÖRKEMLİ DÜĞÜNDEN RENKLİ KARELER

İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine giren çiftin mutluluğuna yakın aile fertleri ve dostları tanıklık etti. Törenin öne çıkan anları ve renkli kareleri, geceye katılan davetliler tarafından sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

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'SELENA' VE 'SİHİRLİ ANNEM' EKİBİ BİR ARADA

Dilara Kurtulmuş'u bu özel gününde ekranların bir diğer sevilen çocuk dizilerinin oyuncuları da yalnız bırakmadı. Düğüne, 'Selena' dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven'in yanı sıra 'Sihirli Annem' kadrosundan tanınan Jennifer Boyner ve Zeynep Özkaya da katılarak çiftin heyecanına ortak oldu.

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