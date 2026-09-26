Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç itirafı: 'Vefatından bir gün önce doktora götürecektim'

"Seksenler" dizisindeki Ergun Plak rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Kağıthane'deki evinde yaşamını yitirmişti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Kılıç'ın ardından, yakın dostu ve meslektaşı Selim Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda "Teşkilat" dizisinde birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlandıkları arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Bayraktar, olay öncesindeki son görüşmelerini anlattı.

"BAZEN OLACAK OLANIN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ"

Serhat Kılıç'ı öğrencilik yıllarından beri tanıdığını ifade eden Selim Bayraktar, son günlerde yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik, boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu. Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. ‘Yalnız mısın?’ dedim, ‘Değilim’ dedi; meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum."

"SIRA DIŞI BİR ADAMDI O"

Serhat Kılıç için düzenlenen anma töreninde de duygusal bir konuşma yapan Bayraktar, merhum sanatçının özel bir birikime sahip olduğunu vurgulamıştı.



Kılıç'ın bir odaya girdiğinde fark yaratan sıra dışı bir kişilik olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Perde kapanmış olabilir ancak dostları bir araya geldiğinde onu anmaya devam edecek, alkışları hiç bitmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.