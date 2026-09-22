Serdar Ortaç'tan vasiyet kararı: Milyonluk Boğaz manzaralı evi kime kalacak?

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Serdar Ortaç, sahne aldığı bir mekanda vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde magazin dünyasında gündem olan vasiyet tartışmalarına değinen ünlü sanatçı, henüz yaşarken mirasını planladığını belirterek kararını dinleyicileriyle paylaştı.

Sahnede yaptığı açıklamada "Hayattayken mirasımı yazdım" ifadelerini kullanan Ortaç, tüm mal varlığını kimlere devredeceğini açıkladı.





MİRAS ÇALIŞANLARA VE YEĞENLERİNE KALACAK

Sanatçı, vasiyetinde önceliği uzun yıllardır yanında çalışan personeline verdiğini duyurdu. Ortaç, mirasını emektar çalışanlarının yanı sıra geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını belirtti. Mal varlığının paylaşımı konusundaki son kararın da bu isimler arasında şekillenmesini istediğini ifade etti.

Ortaç, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada da benzer bir ifadelere yer vererek, "Çoluk çocuğum yok, o yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacak" demişti.

BOĞAZ MANZARALI MİLYONLUK MÜLK

Serdar Ortaç'ın bahsettiği mülk, İstanbul İstinye sırtlarında yer alan ve Boğaz manzarasına hakim konumda bulunan ultra lüks konutuyla dikkat çekiyor.





750 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen 8 oda, 4 salon ve 4 banyolu mülkün, geniş peyzaj alanı ve özel güvenlik sistemleri bulunuyor. Sanatçının 2016 yılında satın aldığı ve değerinin yıllar içerisinde katlandığı belirtilen konutun, vasiyet kararı doğrultusunda çalışanları ve yeğenleri arasında paylaştırılması bekleniyor.