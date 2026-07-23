Serenay Sarıkaya’dan milyonluk reklam anlaşmaları: 10 yıl sonra beyazperdeye dönüyor

Son olarak dijital platformda yayınlanan dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya; kariyeri, özel hayatı ve projeleriyle gündemdeki yerini koruyor. İtalya tatilini tamamlayarak İstanbul'a dönen 34 yaşındaki oyuncu, reklam dünyasındaki iş birliklerini yeniledi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Sarıkaya, uzun süredir ekran yüzü olduğu banka markasıyla altıncı, jean markasıyla ise 12'nci kez anlaşma sağladı. Ünlü oyuncunun yapılan yeni sözleşmeler kapsamında banka reklamından 35 milyon TL, jean markasından ise 40 milyon TL kazandığı öne sürüldü.

10 YIL SONRA SİNEMA PERDESİNE DÖNÜYOR

Reklam anlaşmalarının yanı sıra yeni proje hazırlıklarını da sürdüren Serenay Sarıkaya, uzun bir aradan sonra beyazperdede boy gösterecek. Ödüllü yönetmen Doğuş Algün’ün "Sevdiğim İnsanlar" adlı yeni film projesinde başrolü üstlenen ünlü oyuncu, filmde "Azra" karakterine hayat verecek.

Memleketine dönen Azra’nın ailesi ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alan yapımın çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Sarıkaya en son 2016 yapımı "İkimizin Yerine" filminde Nejat İşler ile başrolü paylaşmıştı.