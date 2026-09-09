Serhat Kılıç'ın anma töreninde gergin anlar: Özge Özder’den fotoğraf çekmek isteyen kişiye sert tepki

Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Kılıç’ın ailesi, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Töran boyunca oldukça üzgün olduğu gözlenen oyuncu Özge Özder, arkadaşının tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerken, Serhat Kılıç'ın babasıyla karşılaştığı anda da duygusal anlar yaşadı.

FOTOĞRAF İSTEĞİNE DERT YANDI: "BİRAZ SAYGINIZ OLSUN"

Anma töreninin tamamlanmasının ardından salondan ayrılan Özge Özder, kendisine doğru yönelen bazı kişilerin fotoğraf çekme talebiyle karşılaştı. Acılı gününde maruz kaldığı bu tavra sinirlenen oyuncu, fotoğraf çekmek isteyen kişiye dönerek "Ne yapıyorsun ya, biraz saygınız olsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"DEDEMİ KAYBETTİĞİMDE DE AĞLARKEN ÇEKMİŞLERDİ"

Özge Özder, daha önce de benzer bir durumla karşılaştığını ve cenaze ile yas anlarında fotoğraf çekilmesinin kendisini incittiğini ifade etmişti. Kendisini büyüten dedesini kaybettiği anı hatırlatan Özder, "Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi, çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek" ifadeleriyle duyarsızlığa dikkat çekmişti.