Sertab Erener ve Emre Kula evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı: 'Beraber 10 yıl'

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula, mutlu evliliklerinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. 2016 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, birlikteliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutluyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu özel günlerinde kural bozdu. 61 yaşındaki başarılı sanatçı Sertab Erener, eşi Emre Kula ile birlikte çekildikleri romantik bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erener, binlerce beğeni ve tebrik yorumu alan aşk dolu paylaşımına evlilik tarihlerini de ekleyerek şu notu düştü:

"Beraber 10 yıl."





EŞİ EMRE KULA'DAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Sertab Erener'in romantik yıl dönümü paylaşımına, müzisyen eşi Emre Kula da kayıtsız kalmadı. Kula, eşinin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bu özel kareyi kendi profilinde de yayımlayarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Çiftin uzun yıllara dayanan bu uyumlu birlikteliği, hayranları ve sanat camiasındaki dostları tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.





