Şevket Çoruh'tan kızına ezber bozan nişan hediyesi: Ne altın ne para taktı

Sanat dünyasının sevilen isimleri Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh, erkek arkadaşı Batuhan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İstanbul'da, oyuncu İlker Ayrık’ın çiftliğinde gerçekleşen renkli törene sanat ve tiyatro camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Usta tiyatrocu ve gazetemiz yazarı Müjdat Gezen ile Arka Sokaklar dizisi oyuncularının da yalnız bırakmadığı genç çiftin nişan yüzüklerini Müjdat Gezen taktı.

ANAHTARLIĞIN ARDINDAN GELEN SÜRPRİZ

Törenin en çok konuşulan anı ise usta oyuncu Şevket Çoruh’un kızına verdiği nişan hediyesi oldu. Geleneksel takı merasimlerinin aksine kızına altın ya da para takmayan Çoruh, önce kızı ve damadının boynuna birer anahtarlık taktı.

Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan davetlilerin ve genç çiftin merakı, alandaki perdenin açılmasıyla son buldu. Kendisi de bilinen bir motosiklet tutkunu olan Şevket Çoruh, kızına nişan hediyesi olarak son model bir motosiklet hediye etti. Sürpriz hediye alandakilerden büyük alkış topladı.



