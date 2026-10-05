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Sevmek isterken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı: Ünlü oyuncu Melisa Döngel'i at ısırdı

Sevmek isterken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı: Ünlü oyuncu Melisa Döngel'i at ısırdı

5.10.2026 17:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sevmek isterken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı: Ünlü oyuncu Melisa Döngel'i at ısırdı

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, ziyaret ettiği at çiftliğinde hayvanı sevmek isterken neye uğradığını şaşırdı. Sevmek için yaklaştığı atın beklenmedik hamlesiyle ısırılan güzel oyuncunun yaşadığı kısa süreli şaşkınlık anları kameralara yansıdı.
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Son dönemde rapçi Murda ile yaşadığı birliktelikle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Döngel, bu kez bir at çiftliğinde yaşadığı talihsiz ve renkli anlarla gündeme geldi.

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen güzel oyuncu, ziyaret ettiği çiftlikte bir atla yakınlaşmak ve onu sevmek istedi. Ancak atın yanına yaklaşan Döngel, hiç beklemediği ani bir tepkiyle karşılaştı.

AT BİRDEN ISIRDI, NE EDECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Atı okşamak için hamle yaptığı sırada hayvanın ani hareketiyle neye uğradığını şaşıran Melisa Döngel, atın kendisini ısırması üzerine kısa süreli bir şok ve panik yaşadı. Isırılmanın etkisiyle irkilen ünlü oyuncunun verdiği tepki ve yaşadığı şaşkınlık saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, anne tarafından Rus asıllıdır ve Rusya vatandaşlığına sahiptir. Oyunculuk eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlayan Döngel, kariyerine 2016 yılında 'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki Sevtap karakteriyle adım attı.

Ardından 'Bizim Hikaye', 'Aşk Ağlatır', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz' ve 'Kusursuz Kiracı' gibi iddialı yapımlarda rol alan oyuncu, 2021-2022 yıllarında yayınlanan 'Aşk Mantık İntikam' dizisindeki başrolüyle geniş kitlelerce tanındı. Dönem dizisi 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nın yanı sıra Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği 'Prestij Meselesi' filmiyle sinemaya da adım atan Döngel, dijitalde 'Dünyayla Benim Aramda' ve 'Aşk Taktikleri 2' projelerinde yer aldı. Başarılı oyuncu son olarak 'Kirli Sepeti' dizisinde Aylin karakterine hayat verdi.

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