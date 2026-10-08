Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı

Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı

8.10.2026 10:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun geçtiğimiz hafta Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kaldığı ve bu süreçte biyopsi yapıldığı öğrenildi. Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve işlemlerin ardından evinde dinlendiği belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sezen Aksu ile ilgili sevenlerini endişelendiren bir gelişme yaşandı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Aksu’nun geçtiğimiz hafta Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kaldığı öğrenildi.

Magazin Burada’nın haberine göre, usta sanatçı hastanede bulunduğu sırada biyopsi yaptırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Haberin ardından Sezen Aksu’nun sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki işlemlerinin ardından evine geçtiği belirtildi.

Ünlü sanatçının şu sıralar evinde dinlendiği aktarıldı.

BİYOPSİNİN NEDENİ AÇIKLANMADI

Aksu’ya biyopsinin hangi nedenle yapıldığına ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Biyopsinin sonucu hakkında da şu aşamada doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.

 

 

İlgili Konular: #sezen aksu

İlgili Haberler

Sezen Aksu'dan Merdan Yanardağ hamlesi: Açtığı davayı geri çekti
Sezen Aksu'dan Merdan Yanardağ hamlesi: Açtığı davayı geri çekti Gazeteci Merdan Yanardağ, "casusluk" davasındaki savunması sırasında, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun kendisine açtığı tazminat davasını geri çektiğini açıkladı.
AKP'li vekilden Sezen Aksu ve Tarkan’a 'çerçeve yasa' çağrısı
AKP'li vekilden Sezen Aksu ve Tarkan’a 'çerçeve yasa' çağrısı AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yarın görüşmelerine başlanması beklenen "çerçeve yasa" öncesi sanatçılara çağrıda bulundu. Arzen, "Hadi Sezen Aksu, hadi gülümse… Hadi Yılmaz Erdoğan, Kıraç, Tarkan; bu ülkenin bütün sanatçıları hadi, gün bugün; alın elinize sazı, vurun teline Ahmet Kaya gibi bam bam diye" dedi.
Nazan Öncel sessizliğini bozdu: Sezen Aksu ile küslüğünün nedenini açıkladı
Nazan Öncel sessizliğini bozdu: Sezen Aksu ile küslüğünün nedenini açıkladı Harbiye Açıkhava konserinde "Dostluklar da yalanmış" diyerek Sezen Aksu'ya sitem eden Türk müziğinin usta kalemi Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Aksu ile aralarındaki kırgınlığın "düet sürecinden" kaynaklandığını ilk kez kulis arkası detaylarıyla itiraf eden Öncel, "Çok sevdiğin biri tarafından gözden çıkarılınca kalbi kırılıyor insanın" dedi.