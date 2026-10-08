Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sezen Aksu ile ilgili sevenlerini endişelendiren bir gelişme yaşandı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Aksu’nun geçtiğimiz hafta Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kaldığı öğrenildi.

Magazin Burada’nın haberine göre, usta sanatçı hastanede bulunduğu sırada biyopsi yaptırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Haberin ardından Sezen Aksu’nun sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki işlemlerinin ardından evine geçtiği belirtildi.

Ünlü sanatçının şu sıralar evinde dinlendiği aktarıldı.

BİYOPSİNİN NEDENİ AÇIKLANMADI

Aksu’ya biyopsinin hangi nedenle yapıldığına ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Biyopsinin sonucu hakkında da şu aşamada doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.