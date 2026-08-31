Shailene Woodley'den 12 yıl sonra gelen 'Örümcek Adam' itirafı: Sahneleri neden kesildi?

Hollywood'un başarılı oyuncularından Shailene Woodley, SAG-AFTRA Vakfı'nın "Sohbetler" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, başrolünü Andrew Garfield’ın üstlendiği 2014 yapımı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" (The Amazing Spider-Man 2) filmindeki sahnelerinin yapımdan tamamen çıkarıldığını öğrendiği anı paylaştı.

"EN SEVDİĞİM KARAKTERDİ"

Çocukluğundan beri en sevdiği süper kahramanın Örümcek Adam olduğunu ve Mary Jane rolüne seçildiğinde büyük heyecan yaşadığını belirten Woodley, çekimlerin tamamlanmasından yaklaşık bir yıl sonra kötü haberi aldığını söyledi. Andrew Garfield ile birlikte üç sahne çektiklerini ifade eden ünlü oyuncu, süreci şu sözlerle aktardı:

"Yaklaşık bir yıl sonra bana 'Artık filmde yoksunuz' dediler. Şaşırarak sebebini sorduğumda, son filmde çok fazla yeni karakter tanıttıklarını ve Emma Stone ile Andrew Garfield arasındaki ilişki akışına odaklanmak istediklerini belirttiler. Gwen Stacy'nin ölümünün ardından Mary Jane'in devam filminde hikayeye dahil edileceği söylendi. Bu açıklama mantıklıydı ancak o devam filmini hiçbir zaman çekmediler."

"BELKİ DE OYUNCULUĞUM BERBATTI"

Yapımcıların, hikayeyi karmaşıklaştırmamak adına Mary Jane karakterini filmden çıkardığı yönündeki resmi açıklamalara esprili bir dille yaklaşan Woodley, "Bana söylenen buydu. Ama gerçeğin ne olduğunu kim bilebilir ki? Belki oyunculuğum berbattı ve bu sahneleri kullanamayız diye düşündüler" dedi.

Yönetmen Marc Webb ise o dönem yaptığı açıklamada, kararın tamamen hikayeyi sadeleştirmek ve Peter ile Gwen'in ilişkisine odaklanmak amacıyla alındığını vurgulayarak Shailene Woodley'nin yeteneğini övmüştü