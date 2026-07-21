Shakira Dünya Kupası finalinin perde arkasını paylaştı: Kulis yıldızlar geçidine dönüştü

ABD'deki MetLife Stadyumu'nda İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı 2026 FIFA Dünya Kupası finali, sahadaki heyecanın yanı sıra sahne gösterileriyle de spor ve müzik tarihine geçti. FIFA tarihinde bir ilk olarak hayata geçirilen devre arası şovunda sahne alan dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, sergilediği performansın ardından kulis arkasındaki özel anları takipçileriyle paylaştı.





82 bini aşkın biletli seyircinin ve ekran başında ortalama iki milyar kişinin izlediği dev organizasyonda Shakira; Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünya yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaştı. Dünya Kupası için özel olarak bestelediği 'Dai Dai' şarkısını çocuk ve yetişkin dansçılardan oluşan bir kadro eşliğinde seslendiren 49 yaşındaki sanatçı, sergilediği yüksek enerjiyle gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.





"DEĞER VERDİĞİM BİRÇOK İNSANLA KARŞILAŞTIM"

Şovun ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan iki çocuk annesi şarkıcı, kulisteki coşkuyu gözler önüne serdi. Yıldız isimlerle çektirdiği kareleri paylaşan Shakira, "Dün ne harika bir gündü! Değer verdiğim ve saygı duyduğum birçok insanla karşılaştım ve hepinizden büyük sevgi gördüm. Bugün ve her zaman yaşasın Kolombiya!" notunu düştü.





Shakira, final karşılaşmasını tribünden takip eden müzik dünyasının önde gelen çifti Beyoncè ve Jay-Z’nin yanı sıra ünlü YouTube yayıncısı Mr. Beast ile de bir araya geldi.

TOM CRUİSE’DAN İLHAM VEREN AÇILIŞ KONUŞMASI

Kuliste Shakira ile buluşan isimlerden biri de ünlü aksiyon oyuncusu Tom Cruise oldu. Karşılaşma öncesinde stadyumda tarihi bir açılış konuşması gerçekleştiren Cruise, futbolun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Amerikalı aktör konuşmasında, "Futbol, kelimeler olmadan konuşulan bir dil; insanları birleştiren, yabancıları arkadaşa dönüştüren ve hepimizin ortak noktalarını hatırlatan bir güç. Bu hikayeler hepimize, her millete, her oyuncuya, her taraftara ait. Birbirimizi kutlayalım. Bu futbol, bu birlik, bu büyüklük" ifadelerini kullandı.





DAVİD BECKHAM VE BTS DE KULİSTEYDİ

Turnuvayı ailesiyle birlikte yerinde takip eden eski futbolcu David Beckham ve devre arası gösterisinin ana kadrosunda yer alan Güney Koreli müzik grubu BTS üyeleri de final sonrası Shakira ile ayaküstü sohbet ederek anı fotoğrafı çektirdi.