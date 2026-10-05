Shakira'nın Madrid konserinde dev sürpriz: Dua Lipa ile sahnede 'Antologia' düeti!

Dünya müziğinin iki dev ismi, İspanya'nın başkenti Madrid'de aynı sahneyi paylaşarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Latin müziğin efsane ismi Shakira, Madrid turnesinin sekizinci konserinde sahnesinde ağırladığı dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile sürpriz bir düet gerçekleştirdi.

Arnavut asıllı pop yıldızı Dua Lipa'yı binlerce izleyicinin huzurunda sahneye davet eden 49 yaşındaki Shakira, 'Antologia' adlı sevilen İspanyolca şarkısını genç meslektaşıyla birlikte seslendirdi.

DUA LIPA'NIN İSPANYOLCA PERFORMANSINA BÜYÜK ÖVGÜ

Dua Lipa'nın İspanyolca şarkıyı akıcı ve hatasız bir şekilde seslendirmesi, konseri izlemeye gelen binlerce müzikseverin yanı sıra Shakira'dan da tam not aldı. Şarkıya başlamadan önce heyecanını gizlemekte zorlanan Latin yıldız, 31 yaşındaki Lipa'yı "tanrıça" olarak nitelendirerek kendisinin büyük bir hayranı olduğunu ifade etti ve davetini kırmayıp sahneye çıktığı için meslektaşına teşekkür etti.





Lipa'nın şarkıya girdiği anlarda hayranlığını hareketleriyle belli eden Shakira, başarılı şarkıcının Madrid seyircisine veda edip sahneden ayrılmasının ardından gösterisine kaldığı yerden devam etti. Dua Lipa'nın daha önce 2025 yılında Bogota'da gerçekleştirdiği konserinde de aynı şarkıyı seslendirdiği biliniyor.

"BİRÇOĞUMUZUN HAYALİ GERÇEK OLDU"

Tarihi performansın ardından her iki sanatçı da unutulmaz anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Birlikte çekilen kareleri ve sahne görüntülerini yayınlayan Shakira, "Dün gece Dua Lipa ile birçoğumuzun hayali gerçek oldu" notunu düşerken; Dua Lipa ise İspanyolca yayınladığı mesajında, "'Antologia'yı söylemek üzere beni sahneye davet ettiğin için teşekkür ederim! Sanki sen, ben ve izleyici biriz gibi hissettim. Beni eve götürdüğün için bu güzel anıya çok minnettarım!" ifadelerini kullandı.