Shaquille O'Neal'dan ezber bozan çıkış: 'Bana sakın ünlü demeyin'

Basketbol dünyasında elde ettiği başarıların ardından müzikten televizyon yorumculuğuna kadar pek çok farklı alanda boy gösteren Shaquille O'Neal, magazin ve şöhret dünyasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı, kendisinin "ünlü" kategorisine sokulmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

54 yaşındaki O'Neal, şöhret sahibi kişilerin davranış biçimlerini eleştirerek, kendisini sadece "sıradan bir insan" olarak tanımladığını vurguladı.

"ÜNLÜLER GARİP, KABA VE İTİCİ"

2011 yılında 19 sezonluk başarılı NBA kariyerini sonlandıran O'Neal, emeklilik sonrası Super Bowl etkinliklerinden TV yorumculuğuna kadar sürekli göz önünde bir yaşam sürse de kendisini ünlü olarak görmediğini belirtti. Şöhret dünyasını sert sözlerle eleştiren eski basketbolcu, "Affedersiniz, ünlüler tam birer pislik" ifadelerini kullanarak şöhret sahibi kişilerin genellikle "garip, kaba ve itici" davrandıklarını düşündüğünü söyledi.

GERÇEK SUÇ TÜRÜNDE YENİ YAPIM YOLDA

Söyleşisinde yeni projesinden de bahseden O'Neal, "Game Day Murders" adlı gerçek suç türündeki yeni dizinin yürütücü yapımcılığını üstlendiğini açıkladı. Kendisini bir "gerçek suç türü bağımlısı" olarak nitelendiren ünlü isim, yapımın hem üniversite hem de profesyonel seviyedeki spor dünyasında yaşanan suçlara odaklandığını kaydetti.

O'Neal, dizinin kurbanları veya yaşanan trajedileri sansasyonel hale getirmekten kaçındığını, aksine tüm hikayelere saygılı ve etik bir yaklaşımla yaklaşıldığını da sözlerine ekledi.