Sharon Stone'dan samimi itiraf: 'Uzun süredir cinsel perhiz uyguluyorum'

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone, meslektaşı Mayim Bialik'in podcast programına konuk olarak özel hayatına ve ilişki kriterlerine dair samimi açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki Hollywood yıldızı, yaşamının bu döneminde ilişki tercihlerinde köklü bir değişime gittiğini ifade etti.

"Sevgili olarak nasıl biri olduğu" sorusuna yanıt veren Stone, geçmişte hem iyi hem de kötü deneyimler yaşadığını aktardı.

"ARTIK SADECE HAYAT ARKADAŞI ARIYORUM"

Uzun zamandır hayatında kimsenin olmadığını dile getiren usta oyuncu, cinsel perhiz kararının arkasındaki nedeni şu sözlerle açıkladı:

"Ben gerçekten iyi bir sevgiliyim ama uzun zamandır sevgili olmadım. Artık sadece gerçekten değer verdiğim biriyle birlikte olmak istediğim noktada olduğum için epey bir süredir cinsel perhiz yapıyorum. Artık sadece cinsel ilişkiye gireceğim biri değil, hayat arkadaşım olacak birini arıyorum. Gündelik ilişkilerden biraz sıkıldım."

"EN BÜYÜK AŞKIMI HENÜZ YAŞAMADIM"

Programda kendisine yöneltilen "Hayatının en büyük aşkını yaşadın mı?" sorusunu da yanıtlayan Stone, geçmişte aşklar deneyimlediğini ancak hayatının en büyük aşkını henüz yaşamadığına inandığını belirtti.

Daha önce yapımcı Michael Greenburg ve gazeteci Phil Bronstein ile evlilikler gerçekleştiren 68 yaşındaki oyuncu, üç evlatlık çocuk sahibi. Stone, 2004 yılında Bronstein'dan ayrıldıktan sonra yaşamını çocuklarıyla sürdürmeye ve yalnızca anlamlı bağlar kurabileceği bir hayat arkadaşı aramaya odaklandığını kaydetti.