Sıcak havalarda sıcak içecek tüketmek gerçekten serinletir mi? Bilim insanları yanıtladı

Yaz aylarında ve sıcak havalarda ferahlamak amacıyla genellikle buzlu ve soğuk içeceklere yöneliniyor. Ancak yapılan araştırmalar, sıcak bir fincan çay veya kahvenin de doğru koşullar sağlandığında vücudun serinlemesine katkı sunabileceğini gösteriyor.

TERLEME VE BUHARLAŞMA MEKANİZMASI

“Live Forever? A Curious Scientist’s Guide to Wellness, Ageing and Death” kitabının yazarı Prof. John Tregoning, Avustralyalı bilim insanı Prof. Ollie Jay'in çalışmalarına dayanarak sıcak içeceklerin vücuttaki etkisini değerlendirdi. Sıcak bir içecek tüketildiğinde vücutta iki temel sürecin başladığını belirten Tregoning, içeceğin önce vücuda ısı verdiğini, ardından bu ısı artışına bağlı olarak terlemenin tetiklendiğini ifade etti. Cilt yüzeyine çıkan terin buharlaşmasıyla birlikte vücut ısısı dışarı atılıyor ve serinleme sağlanıyor.

NEMLİ VE KAPALI ALANLARDA TERS ETKİ YAPABİLİR

Terin buharlaşarak serinletici etki yaratabilmesi ise tamamen çevre koşullarına bağlı. Rüzgarlı ve açık alanlarda ter hızla buharlaşarak vücudu serinletirken; yüksek nem oranına sahip veya havalandırmanın yetersiz olduğu ortamlarda ter buharlaşamadan cillten akıp gidiyor. Bu durum, nemli havalarda sıcak içecek tüketmenin serinletmek yerine vücut sıcaklığını daha da artırmasına yol açabiliyor.

SIVI MİKTARI İÇECEK SICAKLIĞINDAN DAHA ÖNEMLİ

Uzmanlar, sıcak havalarda içeceğin derecesinden ziyade gün içinde tüketilen toplam sıvı miktarının kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Serinletme etkisi bakımından sıcak ve soğuk içecekler arasında belirgin bir fark bulunmadığını vurgulayan araştırmacılar, en doğru tercihin kişisel gereksinimler ve ortam koşulları göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini belirtiyor.