Şiddetli ağrıyla hastaneye kaldırılmıştı: Tarık Mengüç'ten sanat camiasına vefasızlık sitemi

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tetkikler sonucu bağırsağında kitle tespit edilen ve ameliyata alınan şarkıcı Tarık Mengüç, rutin kontrolleri için yeniden hastanedeydi. Operasyonun ardından iki hafta boyunca patoloji sonuçlarını bekleyen ve biyopsi sonucunun temiz çıkmasıyla rahat bir nefes alan ünlü sanatçı, yaşadığı zorlu süreci ve son sağlık durumunu basın mensuplarıyla paylaştı.

"BİR HAFTADA 8 KİLO VERDİM"

Hastalık sürecinin kendisini fiziksel olarak son derece yıprattığını belirten Tarık Mengüç, bir haftalık kısa bir süre içinde 8 kilo kaybettiğini ifade etti. Tedavisinin ardından toparlanma sürecine giren ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.

"BENİM HERKESE GÖNLÜM KIRILDI"

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bu kritik dönemde sanat dünyasından beklediği desteği göremediğini vurgulayan Mengüç, vefasızlıkla karşı karşıya kaldığını belirtti. Zor günlerinde yanında olmayan arkadaşlarına kırgınlığını dile getiren ünlü popçu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Hastalığı süresince kendisini arayarak moral veren isimleri açıklayan Mengüç; Hülya Avşar ve Davut Güloğlu'nun gösterdiği duyarlılığı ve desteği unutmayacağını söyledi.