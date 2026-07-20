Spice Girls üyesi Mel C evlendi: Gelinliği Victoria Beckham tasarladı

90'lı yıllara damgasını vuran efsanevi pop grubu Spice Girls'ün "Mel C" olarak tanınan üyesi Melanie Chisholm, özel hayatında mutlu bir adıma imza attı. 52 yaşındaki başarılı şarkıcı, İngiltere'nin Cumbria kentinde düzenlenen sade bir törenle model sevgilisi Chris Dingwall ile hayatını birleştirdi.

Gösterişten uzak, samimi bir atmosferde gerçekleşen düğünde Melanie Chisholm'un nedimeliğini, emlak geliştiricisi Thomas Starr ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Scarlett üstlendi. Törene katılan davetliler, organizasyonu "mükemmel" olarak nitelendirdi.

GRUP ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI, BECKHAM KATILAMADI

Anlamlı günde Chisholm'u, eski Spice Girls grup arkadaşları Emma Bunton, Melanie Brown (Mel B) ve Geri Halliwell-Horner yalnız bırakmadı. Eski grup üyeleri düğün mekanına girerken kameralara yansırken, gözler Victoria Beckham'ı aradı.

Davet edilmesine rağmen törende yer alamayan Victoria Beckham'ın, eşi David Beckham ile birlikte Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu bildirildi. Düğüne katılamayan Beckham'ın, grup arkadaşına hediye olarak düğünde giydiği gelinliği özel olarak tasarladığı öğrenildi.

TANIŞMA UYGULAMASINDA BAŞLAYAN AŞK

Melanie Chisholm, dört yıl önce eski sevgilisinden ayrılmasının ardından yaptığı bir açıklamada, bir daha asla yeni biriyle tanışmak istemediğini dile getirmişti. Ancak ünlü şarkıcının, 2023 yılında bir tanışma uygulamasında karşılaştığı Avustralyalı model Chris Dingwall'a aşık olmasıyla bu kararını değiştirdiği görüldü. Çiftin Cumbria'daki birlikteliği, aile yakınları ve dostlarının katıldığı nikah töreniyle resmiyete dökülmüş oldu.