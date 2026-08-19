Spider-Man'den rekor kazanç: Tom Holland'ın alacağı ücret 100 milyon doları aşacak

Hollywood'un en çok kazanan aktörleri arasında yer alan Tom Holland, Marvel Sinematik Evreni'ndeki Peter Parker rolüyle yeni bir finansal rekor kırmaya hazırlanıyor. İngiliz oyuncunun başrolünde yer aldığı "Spider-Man: Brand New Day" filminin gişe başarısı, Holland’ın toplam kazancını kat kat artırdı.

SABİT ÜCRETİ 20 MİLYON DOLAR, ÜST SINIR YOK

30 yaşındaki İngiliz aktör, yapımda Peter Parker karakterini yeniden canlandırmak için başlangıçta 20 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Ancak The Wrap’e konuşan sektörel kaynaklar, filmin gişedeki performansı sayesinde Holland'ın alacağı bonusların ana ücreti katlayacağını belirtti. Gişe payı ve başarı bonuslarıyla birlikte oyuncunun toplam gelirinin en az 100 milyon doları bulacağı ifade edilirken, anlaşmada herhangi bir üst sınır bulunmadığı aktarıldı.

AÇILIŞ REKORU HOLLAND'A KAZANDIRDI

Sözleşmeyi devasa bir kazanca dönüştüren etken ise filmin sinema salonlarındaki rekor performansı oldu. Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Spider-Man: Brand New Day", vizyondaki ilk hafta sonunda 360 milyon 91 bin 572 dolarlık devasa bir hasılat elde ederek ABD'de tüm zamanların en yüksek açılış rekoruna imza attı.