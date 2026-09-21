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Su Atacan aile evinden ayrıldı: Pınar Altuğ kızını Londra'ya böyle uğurladı

Su Atacan aile evinden ayrıldı: Pınar Altuğ kızını Londra'ya böyle uğurladı

21.09.2026 17:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Su Atacan aile evinden ayrıldı: Pınar Altuğ kızını Londra'ya böyle uğurladı

Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan, lise eğitimini tamamlamasının ardından üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti. Kızlarını yalnız bırakmayarak Londra'daki yeni düzenine yardımcı olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi.

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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’ın kızları Su Atacan, eğitim hayatında önemli bir adım atarak üniversite eğitimi için yurt dışına gitti. Liseyi Türkiye’de bitiren genç kız, lisans eğitimi süresince ikamet edeceği Londra’ya yerleşti.

Yeni hayatının ilk gününde ailesinden büyük destek gören Su Atacan’a, anne ve babası da eşlik etti. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, kızlarıyla birlikte Londra’ya giderek kalacağı odaya yerleşme sürecine yardımcı oldu.


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ALTI BAVULLA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

İlk kez ailesinden ayrı yaşayacak olan Su Atacan'ın yolculuk için yaklaşık altı bavul hazırladığı öğrenildi. Aile evinden ayrılan kızlarını uğurladıktan sonra sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Yağmur Atacan, duygularını ve beklentilerini şu sözlerle ifade etti:

“Eğitim hayatına bambaşka bir kapı açıyor bugün kızım. Sadece ailesinden ayrıldığı yeni evinin değil, aynı zamanda yepyeni arkadaşlarının ve başka bir ülkenin kapısı bu kapı... Aşk ile dünyaya geldin, sevgi ile büyüdün; şimdi sıra sorumluluklarını almana geldi! Altı büyük valizle geldin, omuzlarında başarı apoletleri ile dönmeni bekliyoruz ülkemize. Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum.”

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"YOLUN AÇIK OLSUN GÜZEL BEBEĞİM"

Pınar Altuğ da kızının yerleşme sürecine dair kareleri kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızının yolculuk anlarını yayımlayan Altuğ, paylaşımına "Yolun açık olsun güzel bebeğim" notunu düşerek kızına yeni hayatında başarılar diledi.

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