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Survivor aşkı evlilikle taçlanmıştı: Sude Burcu ve Mert Öcal bebeklerinin ismini sır gibi saklıyor

Survivor aşkı evlilikle taçlanmıştı: Sude Burcu ve Mert Öcal bebeklerinin ismini sır gibi saklıyor

15.07.2026 11:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Survivor aşkı evlilikle taçlanmıştı: Sude Burcu ve Mert Öcal bebeklerinin ismini sır gibi saklıyor

Survivor yarışmasında tanışarak geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ünlü çift, çocuklarına verecekleri ismi herkesten gizlediklerini belirterek geleneksel bir tercih yapacaklarının sinyalini verdi.

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"Survivor" yarışma programında yolları kesişen ve arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen Sude Burcu ile Mert Öcal çifti, şimdilerde ebeveyn olma heyecanı yaşıyor. 2022 yılında aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nişan töreninin ardından, 2023 yılının eylül ayında görkemli bir düğünle evlenen çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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"HERKES GLOBAL BİR İSİM BEKLİYOR AMA TÜRK İSMİ OLACAK"

Katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, hamilelik süreci ve bebeklerine verecekleri isim üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Kız bebek beklediklerini belirten Sude Burcu, hayranlarının modern ve uluslararası isim beklentisinin aksine geleneksel bir seçim yapacaklarını şu sözlerle ifade etti:

"Herkes bizden global bir isim bekliyor ancak Türk bir isim olacak."

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MERT ÖCAL’DAN ESPRİLİ YAKLAŞIM

Doğuma yaklaşık bir ay kaldığını belirten ve heyecanı gözlerinden okunan müstakbel baba Mert Öcal ise, bebeğin ismini neden henüz kamuoyuyla paylaşmadıklarını esprili bir dille açıkladı:

"Doğuma bir ay kaldı. Biri duyar bizden alır koyar ismi, gerek yok."

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