Survivor'ın yıldızı Hilmi Cem İntepe evlendi: Nikah töreninden ilk kareler

Ekranların sevilen ismi ve Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Hilmi Cem İntepe, hayatını Pırıl Atasever ile birleştirdi. Çift, İstanbul'da gerçekleşen nikah ve düğün töreniyle dünyaevine girdi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Görkemli törene çiftin ailelerinin yanı sıra sanat ve spor dünyasından çok sayıda yakın dostu katıldı. Bora Cengiz ve Çağan Atakan Arslan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, mutlu günlerinde İntepe ve Atasever çiftini yalnız bırakmadı. Töröne katılan konuklar, geceye dair renkli kareleri ve özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.





LONDRA'DA ROMANTİK TEKLİF

Hilmi Cem İntepe, 2024 yılında sevgilisi Pırıl Atasever'e İngiltere'nin başkenti Londra'da evlilik teklifinde bulunmuştu. Uzun süredir devam eden birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü çiftin düğün kareleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.



