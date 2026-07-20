Survivor Yunanistan Şampiyonu Stavros Floros aylar sonra evine döndü: Havalimanında duygusal karşılama

Survivor Yunanistan formatının şampiyon isimlerinden Stavros Floros, yarışma çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği talihsiz kazanın ardından aylar sonra ilk kez ülkesine ayak bastı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen kritik ameliyat ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayan Floros, Atina'da ailesi, yakın dostları ve sevenleri tarafından büyük bir duygu seliyle karşılandı.

Genç yarışmacının uzun bir aradan sonra yakınlarıyla bir araya geldiği ilk anlarda, havalimanında duygusal görüntüler sahne aldı ve Floros'un ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

ZIPKINLA AVLANIRKEN SÜRAT TEKNESİ ÇARPTI

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'ndeki çekimler sırasında serbest zamanında zıpkınla avlandığı sırada kontrolden çıkan bir sürat teknesinin çarpması sonucu feci şekilde yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan acil müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırılan Floros, yaklaşık iki ay boyunca yoğun bakım ve klinik tedavi altında kaldı. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen genç sporcunun sol bacağı diz altından ampute edilmek zorunda kalındı.

AMERİKA'DAKİ TEDAVİ SÜRECİ TAMAMLANDI

Dominik Cumhuriyeti'ndeki ilk kritik evrenin atlatılmasının ardından tedavisi ve protez rehabilitasyon süreci için Amerika Birleşik Devletleri'ne sevk edilen Floros, aylar süren zorlu klinik aşamaları geride bıraktı. Sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte ülkesi Yunanistan'a dönmesine izin verilen Floros'un, tedavisinin bundan sonraki takibine ve fizik tedavi adımlarına kendi ülkesindeki sağlık merkezlerinde devam edileceği öğrenildi.

ACUN ILICALI ZİYARET ETMİŞTİ

Yaşanan feci kazanın ardından medyanın ve yarışma yapımcılarının da desteği eksik olmadı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hastanede yaşam mücadelesi veren ve zorlu bir süreçten geçen genç yarışmacıyı tedavi gördüğü dönemde bizzat ziyaret etmiş ve bu destek anlarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yaşadığı büyük fiziksel kayba rağmen hayata tutunma azmiyle takdir toplayan ve Survivor ailesi ile hayranlarından yoğun destek alan Stavros Floros'un ülkesine dönüşü, Yunanistan basınında ve sosyal medyada da geniş bir yankı uyandırdı.