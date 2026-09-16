Sydney Sweeney hakkındaki iddia gündem yarattı: Eski menajerinden Scooter Braun resti

Hollywood'un son dönemde kariyeriyle adından sıkça söz ettiren oyuncularından Sydney Sweeney'nin menajerlik değişimi kararına dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki ünlü oyuncunun temsil sürecinde yaşanan bu radikal değişimin arkasında, eski menajerinin özel hayatına müdahale etmesinin yattığı öne sürüldü.

ABD basınında yer alan iddialara göre Sweeney, yılın başında eski menajeri Ari Emanuel ile bir araya geldi. Görüşmede Emanuel'in, oyuncunun Hollywood'daki prestijini ve kariyer konumunu koruyabilmesi adına müzik yapımcısı sevgilisi Scooter Braun ile yollarını ayırmasını tavsiye ettiği iddia edildi. Bu durum karşısında özel hayatına müdahale edilmesini kabul etmeyen Sweeney'nin, kısa süre sonra Creative Artists Agency (CAA) ile sözleşme imzaladığı belirtildi.





İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

Sweeney’nin menajerlik şirketini değiştirme kararı her ne kadar bu görüşmeyle ilişkilendirilse de söz konusu tavsiyenin kesin karar üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor.

Öte yandan menajer Ari Emanuel’in temsilcisi, basına yansıyan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Temsilci tarafından yapılan açıklamada, Emanuel ile Sweeney arasında böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği ve Scooter Braun’dan ayrılması yönünde herhangi bir telkinde bulunulmadığı ifade edildi.

İLİŞKİLERİ VENEDİK'TE BELGELENMİŞTİ

Sydney Sweeney ile 45 yaşındaki ünlü müzik yapımcısı Scooter Braun'un birlikteliği 2025 yılının yaz aylarından bu yana devam ediyor.

İkili, Venedik’te düzenlenen Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğün töreninde birlikte görüntülenmiş ve bu kareler uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Sweeney’nin yapacağı olası açıklamaya çevrildi.