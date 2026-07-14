Tarkan'dan kızı Liya'nın doğum gününe özel paylaşım: 'İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza'

2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren ve 2018 yılında kızı Liya'nın doğumuyla ilk kez baba olma sevincini tadan Megastar Tarkan, özel hayatına dair mutlu anlarını dinleyicileri ve takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Pop müziğin dev ismi, son olarak kızı Liya'nın 8'inci yaş gününü kutladığı samimi ve duygusal bir aile fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"CANIMDAN ÖTE İKİ CANIM"

Eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte çekildikleri bir kareyi sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü sanatçı, paylaşımının altına düştüğü notla takipçilerini duygulandırdı. Aile bağlarının önemine vurgu yapan Tarkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canımdan öte iki canım... İyi ki güneş gibi doğdun hayatımıza canım kızım. Seni çok seviyoruz."





Geçtiğimiz Babalar Günü'nde de babalık üzerine samimi açıklamalarda bulunan Tarkan, kusursuz ebeveynliğin mümkün olmadığını dile getirerek çocuk büyütme sürecindeki deneyimlerini paylaşmıştı.

"MÜKEMMEL EBEVEYNLİK DİYE BİR ŞEY YOK"

Babalık duygusunu hayatının dönüm noktası olarak tanımlayan ünlü sanatçı, kızını kucağına aldığı ilk anı ve hissettiği sorumluluğu şu sözlerle aktarmıştı:

"Liya'yı ilk kucağıma aldığımda, kalp atışını kalbimde hissettiğimde her şey değişmişti. Hayat anlam kazanmıştı. Babalık, her şeyin ötesinde müthiş bir duyguydu. Elbette çocuk büyütürken hatalar yaptım, yapıyorum da. Çünkü mükemmel ebeveynlik diye bir şey yok. Bir baba olarak benim için önemli olan; çocuğumun kendini güvende hissetmesi, koşulsuzca yanında olduğumu bilmesi, birlikte gülebilmemiz, eğlenebilmemiz ve her şeyden önemlisi onu sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle büyütebilmekti. Öyle yaptım, yapıyorum."

Kızının büyüme sürecine tanıklık etmenin kendisi için en büyük ödül olduğunu belirten Megastar, Liya'nın "Seni seviyorum babacığım" diyerek boynuna sarıldığı anlarda dünyanın en mutlu insanı olduğunu da sözlerine eklemişti.