Tarkan'dan Marmaris konseri öncesi imaj değişikliği: Megastar saçlarını kestirdi

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Megastar Tarkan, Marmaris konseri öncesinde imajında yeniliğe gitti. Geçtiğimiz gün İstanbul'a geldiğini belirten ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının uzun saçlarına yönelik yaptığı yorumlara değinerek kararsız kaldığını ifade etmişti.

"SAÇLARIN AKIBETİ NE OLACAK?"

Takipçilerinin mesajlarını okuduğunu belirten Tarkan, yaptığı paylaşımda "Ben İstanbul'a geldim. Şimdi de Marmaris'e gidiyorum. Bazı yorumlarınızı okudum da... İşte 'Saçlar uzamış' falan. Ne yapsam bilmiyorum ya? Bakalım bu konserden önce saçların akıbeti ne olacak? Herhalde kısaltırım... Ya da bilemedim" ifadeleriyle kararsızlığını dile getirmişti.







YENİ TARZINI PAYLAŞTI

Yaşadığı kararsızlığın ardından 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, berber koltuğuna oturduğu anları sosyal medya hesabından "Bakalım ne olacak" notuyla seri olarak paylaştı. Saçlarını kestirerek tarzını yenileyen Megastar, çok geçmeden yeni imajının son halini takipçileriyle buluşturdu.



