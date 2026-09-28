Taylor Swift 2026 MTV Video Müzik Ödülleri’nde en çok ödül alan sanatçı unvanını elde etti

Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen 2026 MTV Video Müzik Ödülleri Töreni'nde (VMA) rekor kırdı.

Kamera arkasındaki görsel hikaye anlatımı ve klip çalışmaları nedeniyle törende ilk kez takdim edilen "MTV VMA Sanatçı-Yönetmen Onur Ödülü"nü alan 36 yaşındaki sanatçı, tarihe geçen bir başarıya imza attı.

Ödülü oyuncu arkadaşı Dakota Johnson'ın elinden alan Swift, konuşmasında hayranlarına ve birlikte çalıştığı ekiplere teşekkür ederek yeni şarkısı 'Patient Zero'nun klibini ilk kez paylaştı.





BEYONCE’NİN REKORUNU KIRDI

Gecenin en prestijli ödüllerinden biri olan 'Yılın Klibi' ödülünü 'The Fate of Ophelia' çalışmasıyla kazanan Taylor Swift, bu ödülü ağustos ayında hayatını kaybeden country müziğin efsane ismi Dolly Parton'a adadı. Tören öncesinde Beyonce ile 30'ar ödüllük eşitliği paylaşan Swift, kazandığı yeni ödüllerle toplam ödül sayısında zirveye tek başına yerleşti.

Gecede öne çıkan diğer isimlerden Madonna; Sabrina Carpenter ile gerçekleştirdiği performans ve kazandığı ödüllerle dikkat çekerken, Michael Jackson Video Vanguard Ödülü ise Nirvana grubuna verildi.