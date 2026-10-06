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Taylor Swift arkadaşı Dakota Johnson'a doğum günü sürprizi yaptı: Kulisteki renkli anlar ortaya çıktı!

Taylor Swift arkadaşı Dakota Johnson'a doğum günü sürprizi yaptı: Kulisteki renkli anlar ortaya çıktı!

6.10.2026 11:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Taylor Swift arkadaşı Dakota Johnson'a doğum günü sürprizi yaptı: Kulisteki renkli anlar ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, canlı yayında sürpriz destek sağladığı yakın arkadaşı Dakota Johnson'ı kuliste de yalnız bırakmadı.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, yakın arkadaşı oyuncu Dakota Johnson'a unutulmaz bir doğum günü sürprizi hazırladı. Johnson'ın sunuculuğunu üstlendiği "Saturday Night Live" adlı televizyon programına katılarak canlı yayında kamera karşısına geçen Swift, ünlü oyuncuyla birlikte sergilediği esprili diyaloglarla izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Sürprizlerin yalnızca ekran önüyle sınırlı kalmadığı, çekimlerin ardından kamera arkasında da kutlama yapıldığı ortaya çıktı.

KULİSTE PASTALI KUTLAMA

Skeç programının çekimleri tamamlandıktan sonra ünlü ikili kuliste bir araya geldi. 36 yaşındaki Swift, arkadaşı Dakota Johnson'ın 37'nci yaş günü için hazırlanan pastayı elleriyle getirerek mumu üfletti. 

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MTV ÖDÜL TÖRENİNDE DE BİRLİKTEYDİLER

İkili en son Eylül ayında düzenlenen 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde birlikte kameralar karşısına geçmişti. Düzenlenen törende Amerikalı pop yıldızı, ilk kez verilen "MTV VMA Sanatçı-Yönetmen Onur Ödülü"ne layık görülmüş ve ödülünü yakın arkadaşı Dakota Johnson'ın elinden almıştı.

Kamera arkasındaki çalışmaları ve müzik kliplerine yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirilen Swift, sahnedeki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öncelikle, bu platformu müzik videolarına bu kadar uzun zamandır sağladığı için MTV'ye teşekkür etmek istiyorum. 20 yıl önce müzik videoları yapmaya ve müzik videolarının bir parçası olmaya başladım, o zamandan beri yaklaşık 60 klibin yapımında yer aldım. Bunların 18'ini ben yazdım ve yönettim. Klip senaryosu yazmayı ve yönetmeyi gerçekten çok seviyorum."

İlgili Konular: #Taylor Swift #dakota johnson

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