Tepkilerin ardından teklif geri çekilmişti: Meghan Markle'ın yerini alacak isim belli oldu

Eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere’ye dönme planları yaptığı iddia edilen Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ekranlara dönüş projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin büyük ilgi gören 'The Gentlemen' dizisinin üçüncü sezonunda rol alacağı öne sürülen Markle’ın, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kadrodan çıkarıldığı bildirildi.





KADROYA MAYA JAMA KATILDI

Markle’a yapılan teklifin geri çekilmesinin ardından dizinin yeni sezon kadrosuna dahil edilen isim belli oldu. Yapımda, Markle için planlanan rolü realite şov yıldızı Maya Jama üstlenecek. Jama, dizide baş karakter Eddie Horniman’ın suç ortağının karısı "Aisha" karakterine hayat verecek.

TEPKİLER ÜZERİNE TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ

Kraliyet yazarı Tina Brown’a göre, Markle’ın dizide oynayacağı yönündeki haberlerin yayılmasının ardından İngiltere’de oluşan yoğun tepkiler nedeniyle yapım ekibi teklifi geri çekmek zorunda kaldı. Yorumcular, Markle’ın yeniden oyunculuğa dönerek kamuoyunun dikkatini çekmesinin hem Sussex çifti hem de kraliyet ailesi açısından tartışmalara yol açabileceğini değerlendiriyor.

'SUİTS' DİZİSİNDEN KRALİYET UNVANINA

Prens Harry ile evlenmeden önce popüler hukuk dizisi 'Suits'te canlandırdığı "Rachel Zane" karakteriyle yedi sezon boyunca ekranlarda yer alan Markle, 2018 yılındaki düğününden kısa süre önce oyunculuk kariyerini sonlandırmıştı. Daha önce Variety dergisine verdiği demeçte oyunculuğa dönme niyeti olmadığını ifade eden Markle’ın, son dönemde ekranlara ve İngiltere’ye dönüş planları magazin basınının gündeminde geniş yer buluyor.