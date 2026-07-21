'The Odyssey' yıldızı Anne Hathaway ekran başında ağladı

Sinema dünyasının başarılı ismi Anne Hathaway, başrolünde yer aldığı "The Odyssey" filminin tanıtım çalışmaları kapsamında rol arkadaşı Matt Damon ile birlikte ABD’nin popüler televizyon programı The View’a konuk oldu. Programın sunucularından 70 yaşındaki usta oyuncu Whoopi Goldberg’in Hathaway hakkındaki takdir dolu ifadeleri, canlı yayında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Usta oyuncu Goldberg'in, "Senin büyüyüşünü izlemek harika bir şeydi. Ve sen adeta çiçek açtın, muhteşem bir oyuncuya dönüştün" sözleri karşısında duygulanan Hathaway, yüzünü kapatarak gözyaşlarına boğuldu.

"HAMİLE OLMASAYDIM AĞLIYOR OLURDUM"

Goldberg’in "Evet! Bunu bilmen gerekiyor" diyerek vurguladığı içten sözlerine yüzünü kapatarak karşılık veren ünlü oyuncu, "Hayır, yapma!" diyebildi. Ağlamaya devam ederken esprili bir dille durumunu özetleyen Hathaway, "Şu anda hamile olmasaydım ağlıyor olurdum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Teşekkür ederim, sana karşı hislerimi biliyorsun" ifadelerini kullandı.

13 yılı aşkın süredir Adam Shulman ile evli olan Anne Hathaway; 10 yaşındaki Jonathan ve 6 yaşındaki Jack'in ardından üçüncü çocuklarını beklediklerini kısa süre önce duyurmuştu.

GİŞEDE REKOR KIRAN "THE ODYSSEY" KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminde İthaka Kralı Odysseus'un (Matt Damon) zeki eşi Penelope karakterine hayat veren Hathaway, kişisel yaşamındaki annelik tecrübesi ve evliliği sayesinde rolle derin bir bağ kurduğunu ifade etti.

Gösterime girdiği ilk dört günde 264 milyon dolarlık rekor gişe hasılatına ulaşarak 250 milyon dolarlık yapım bütçesini şimdiden geride bırakan filmin dev kadrosunda; Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Jon Bernthal, John Leguizamo, Mia Goth, Elliot Page, Samantha Morton, James Remar ve Travis Scott gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.