'The White Lotus' yıldızı Aubrey Plaza anne oldu: İlk bebeğini kucağına aldı

'The White Lotus' dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Amerikalı oyuncu Aubrey Plaza, anne oldu. 42 yaşındaki ünlü oyuncu ile meslektaşı Christopher Abbott, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu New York'ta kucağında bebeğiyle görüntülenen Hollywood yıldızının, temmuz ayının son haftasında bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

"BUNUN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU HEP MERAK ETMİŞTİMDİR"

Nisan ayında verdiği bir röportajda anne olma heyecanını paylaşan Plaza, sürecin kendisi için ilgi çekici olduğunu ifade etmişti. Annelik duygusuyla ilgili düşüncelerini aktaran oyuncu, "Heyecanlıyım. Bunun nasıl bir şey olduğunu hep merak etmişimdir. Bütün bu süreç çok ilginç görünüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

2019 YILINDA FİLM SETİNDE TANIŞMIŞLARDI

Aubrey Plaza ve Christopher Abbott ikilisinin tanışıklığı 2019 yılına dayanıyor. Birlikte rol aldıkları ve 2020 Sundance Film Festivali'nde prömiyeri yapılan 'Black Bear' adlı psikolojik drama filminin çekimlerinde tanışan çift, o tarihten bu yana birlikteliklerini sürdürüyor.

Öte yandan Plaza, Eylül 2024'te ayrıldığı eski eşi yönetmen Jeff Baena'nın Ocak 2025'teki vefatının ardından zorlu bir süreç geçirdiğini dile getirmişti.