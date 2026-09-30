Tom Cruise’dan 43 yıl sonra unutulmaz sahneye gönderme: Stüdyo koridorunda 'Ruh Tüneli' dansı

Hollywood'un dünyaca ünlü aktörü Tom Cruise, yeni filmi 'Digger'ın tanıtım faaliyetleri kapsamında katıldığı televizyon programı öncesinde stüdyo ekibine yaptığı jestle gündeme geldi.

64 yaşındaki usta oyuncu, "The Jennifer Hudson Show" programına katılmadan hemen önce stüdyo ekibinin ünlü konukları karşılamak amacıyla oluşturduğu ve "Ruh Tüneli" olarak bilinen koridordan geçti. Program personeli, Cruise’un 1983 yapımı unutulmaz "Riskli İş" (Risky Business) filmindeki simgeleşmiş sahnesine atıfta bulunarak aksesuarlarıyla siyah güneş gözlükleri taktı.





KORİDORDA 'RİSKLİ İŞ' RÜZGARI

Çalışanlar, ikonik filmde yer alan hit şarkı *"Old Time Rock & Roll"*un sözlerini Cruise için özel olarak yeniden düzenledi. Ekip üyeleri, "Mutlu Yerde Tom Cruise'umuz var. Tünelden sahneye doğru yürüyor. Herkesin tanıdığı bir efsane. İşte o Tom Cruise rock and roll'u!" şeklinde uyarlanan şarkıyı hep bir ağızdan seslendirdi. Kendi güneş gözlüklerini takarak stüdyo çalışanlarının arasından geçen Hollywood yıldızı, uyarlanan şarkı sözlerini duyunca dans figürleriyle karşılık verdi.

Programın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan renkli görüntüler, stüdyo ekibi ve izleyiciler tarafından yoğun beğeni topladı. Cruise, karşılamanın ardından sunucu Jennifer Hudson ile birlikte sahneye çıkarak dans gösterisini sürdürdü ve vizyona girecek yeni yapımı "Digger" üzerine sohbet etti.

Alejandro González Iñárritu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Digger" filminde Cruise, kendi yol açtığı ekolojik felaketi telafi etmeye çalışan eksantrik petrol kralı Digger Rockwell karakterine hayat veriyor.