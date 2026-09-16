Tom Cruise'dan dikkat çeken Brad Pitt çıkışı: 'Son film yıldızı' iddialarına yanıt verdi

Aksiyon sinemasının ikonik isimlerinden Tom Cruise, GQ dergisine yaptığı açıklamalarda Hollywood'daki "yıldız" kavramına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Muhabirin kendisini "son film yıldızı" olarak tanımlaması üzerine bu nitelendirmeye karşı çıkan Cruise, uzun yıllardır dostu ve meslektaşı olan Brad Pitt'i örnek gösterdi.

Sektörde hâlâ çok yetenekli isimlerin bulunduğunu vurgulayan Cruise, "Gerçekten yetenekli oyuncular var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Mesela Brad Pitt harika bir oyuncu, harika bir yıldız, harika bir karizmaya sahip ve daha birçok oyuncu var" ifadelerini kullandı. Oyunculuğun nesilden nesile aktarılan bir ustalık olduğunu belirten ünlü aktör, genç yaşta güçlü ustalarla çalışarak kendi tarzını oluşturduğunu kaydetti.

32 YIL ÖNCE AYNI PERDEDEYDİLER

Tom Cruise ile Brad Pitt’in beyazperdede birlikte yer aldığı tek yapım, 1994 imzasını taşıyan uyarlama film "Vampirle Görüşme" (Interview with the Vampire) oldu. Filmde Cruise, Lestat de Lioncourt karakterine hayat verirken; Pitt ise Louis de Pointe du Lac rolünü üstlenmişti.





Sinema kariyerlerinde zaman zaman birbirlerine rakip gösterilen ancak karşılıklı saygılarını her fırsatta dile getiren iki aktörün yaşamlarındaki tek ortak nokta sinema olmadı. Her iki ismin özel hayatlarında yaşadığı çalkantılar ve çocuklarıyla olan ilişkileri de benzer bir tablo ortaya koyuyor.

ÇOCUKLARI SOYADLARINI REDDETTİ

Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes'tan olan kızı Suri, uzun yıllardır görüşmediği babasının soyadını resmi olarak bıraktı. Annesinin ikinci adı olan "Noelle"i kullanmaya başlayan Suri, aile bağlarını kâğıt üzerinde de kopardı. Cruise'un 2012'deki boşanma sürecinin ardından kızıyla olan bağını tamamen kestiği biliniyor.

Benzer bir durum Brad Pitt ve Angelina Jolie ikilisinin çocuklarında da yaşandı. Çiftin altı çocuğundan dördü, "Jolie-Pitt" olan soyadlarını yalnızca "Jolie" olarak değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu. Biyolojik kızları Shiloh başta olmak üzere çocukların prosedürleri tamamlayarak babalarının soyadını bıraktığı öğrenildi.