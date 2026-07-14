Tom Cruise yeni filmi 'Digger' için tanınmaz hale geldi: Beyaz saçları ve göbeğiyle şaşırttı

Hollywood'un en üretken aktörlerinden biri olan ve aksiyon sahnelerindeki dublörsüz performanslarıyla tanınan Tom Cruise, bu kez sinemaseverlerin karşısına bambaşka bir çehreyle çıkmaya hazırlanıyor. Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu yeni sinema filmi 'Digger'ın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtımda, 64 yaşındaki Hollywood yıldızının büründüğü yeni karakter için geçirdiği fiziksel değişim dikkat çekti.

YAŞLANDIRMA MAKYAJIYLA BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜM

Her zaman fit ve enerjik görüntüsüyle beyaz perdede yer alan Tom Cruise, 'Digger' filminde alışılagelmiş tarzının tamamen dışına çıktı. Yapılan profesyonel yaşlandırma makyajı, beyaz saçları ve protez göbeğiyle adeta tanınmaz bir kişiye dönüşen Cruise'un bu yeni imajı sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.





Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde ve Emma D'Arcy gibi isimlerin yer aldığı yapımın vizyon tarihi ise 2 Ekim olarak açıklandı.

FİLMİN KONUSU GİZEMİNİ KORUYOR

Alejandro González Iñárritu'nun gizlilikle yürüttüğü projenin senaryo detayları şimdilik saklı tutuluyor. Ancak paylaşılan kısa özete göre Tom Cruise, kendine has sıra dışı özellikleri olan milyarder bir karaktere hayat veriyor. Karakterin, kendi tetiklediği büyük bir felaket dünyayı ve her şeyi yok etmeden önce, insanlığın tek kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak adına çılgın ve tehlikeli bir göreve atılması anlatılıyor.





"BENİ BU ŞEKİLDE ZORLAYACAK BİR ŞEYLE KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yeni projesi ve geçirdiği değişim hakkında konuşan Tom Cruise, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce beni bu şekilde zorlayacak bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Alejandro da birlikte çalışmaya başladığımızda hiç karşılaşmamıştı. Bu filmi izlediğinizde, tamamen özgün olduğunu göreceksiniz."

Yönetmen Alejandro González Iñárritu ise Cruise'un bu rol için gösterdiği profesyonelliğe ve adanmışlığa hayran kaldığını belirterek, ünlü aktörün kendisine "Alejandro, bu karaktere dönüşmem 40 yılımı aldı" dediğini aktardı. Iñárritu, her ikisinin de kariyerleri boyunca daha önce hiç böyle bir deneyim yaşamadıklarını ve bu projenin sinema dünyasında çok özel bir yere sahip olacağını vurguladı.