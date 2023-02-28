Tuba Ekinci: İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak
Kahramanmaraş depreminin ardından uzmanlar büyük İstanbul depremi için peş peşe uyarılar yaparken şarkıcı Tuğba Ekinci'den ilginç bir çıkış geldi. Ekinci, bilimsel uyarıları görmezden gelerek "İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm" ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından uzmanlar İstanbul için sürekli uyarı yapıyor. Yurttaşlar diken üzerindeyken, Tuğba Ekinci'den son derece ilginç bir çıkış geldi. Deprem uzmanlarının açıklamalarını hiçe sayan sözleriyle Ekinci, sosyal medyanın gündemine oturdu.
"İSTANBUL'DA HİÇBİR ZAMAN DEPREM OLMAYACAK"
Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm. Bilimsel değil sadece hisler" ifadelerine yer verdi.
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