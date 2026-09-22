Tuba Ünsal’dan radikal yaşam kararı: İlişkisini bitirdi, Fransa'ya yerleşti

Oyuncu Tuba Ünsal, yaşamında radikal bir değişikliğe imza atarak çocuklarıyla birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşme kararı aldı. Ünsal'ın Türkiye'den ayrılma kararında, kızı Sare'nin eğitim hayatındaki önemli gelişme etkili oldu.

Murat Pilevneli ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare’nin Paris’teki ünlü sanat okulu Lycée Molière’e kabul edilmesinin ardından oyuncu, Mirgün Cabas’tan olan oğlu Civan Mert’i de yanına alarak İstanbul’daki düzenini geride bıraktı.





MESAFE İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Ünsal’ın çocuklarının eğitimi için Fransa'ya taşınması, özel hayatına da doğrudan yansıdı. Ekim 2024’ten bu yana iş insanı Emir Ulusoy ile birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun, araya giren coğrafi mesafe nedeniyle ilişkisini noktaladığı belirtildi.

Çiftin ayrılığının ardından sosyal medyada ve magazin basınında çeşitli iddialar gündeme gelse de Ünsal konuyla ilgili sessizliğini korudu. Çocuklarıyla birlikte Fransa'da yeni bir düzen kuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Paris'teki ilk günlerine dair paylaşımlar yapmaya başladı.