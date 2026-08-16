Türk asıllı Aslıhan Moralı Kanada Güzeli seçildi: Ülkesini Miss Universe 2026'da temsil edecek

Türk kökenli Aslıhan Moralı, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Windsor şehrinde düzenlenen Miss Universe Canada 2026 yarışmasında birincilik tacının sahibi oldu. Ancaster bölgesini temsil eden Moralı, elde ettiği bu başarıyla uluslararası Miss Universe 2026 yarışmasında Kanada adına podyuma çıkmaya hak kazandı.

"O KÜÇÜK KIZ BÜYÜDÜ"

Zirveye uzanan yolculuğunu sosyal medya hesabından paylaşan Moralı, yaşadığı gururu şu sözlerle ifade etti:

"Miss Universe Canada'nız olarak uyanmak… Yazabilmeyi hayal ettiğim bir cümle. Benden önce gelen 75 yıllık olağanüstü Kanadalı kadınların ardından bu mirasın parçası olmak büyük bir onur. Ailesi tüm hayatını iki valize sığdırıp bir ihtimalin peşinden Kanada'da yeni bir başlangıç yapan o küçük kız büyüdü ve bu ülkeyi Miss Universe sahnesinde temsil etme hakkı kazandı."

TÜRK TOPLUMUNA TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye doğumlu olan ve çocukluğunun ilk yıllarını Edremit ile Antalya'da geçirdikten sonra ailesiyle Kanada'ya göç eden Moralı, yarışma sonrası kendisine destek veren Türk takipçilerini de unutmadı. Gösterilen ilgiye teşekkür eden ünlü model, "Türk topluluğumdan aldığım sevgi ve destek için son derece minnettarım. Bu yeni bölüme adım atarken kimliğimin her iki parçasını da taşımak benim için çok şey ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Podyum tecrübesiyle dikkat çeken Moralı, 2023 yılındaki Miss Universe Canada yarışmasında ilk 10'a girmiş, ardından kazandığı Miss Supranational Canada unvanıyla katıldığı Miss Supranational 2025'te "En Sempatik Yarışmacı" (Miss Congeniality) ödülünü elde etmişti. 2026 yılında yarışmaya yeniden katılan Moralı, bu kez birincilik kürsüsüne çıkarak tacın sahibi oldu.