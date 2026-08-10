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Türk müzik sektörünün duayen ismi Nazmi Şenel hayatını kaybetti

Türk müzik sektörünün duayen ismi Nazmi Şenel hayatını kaybetti

10.08.2026 15:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türk müzik sektörünün duayen ismi Nazmi Şenel hayatını kaybetti

Türk müzik sektörünün duayen isimlerinden prodüktör ve müzik yapımcısı Nazmi Şenel yaşamını yitirdi. Bülent Ersoy ve Seyyal Taner'in ilk plak çalışmalarında imzası bulunan Şenel, Unkapanı plakçılık döneminin simge isimleri arasında yer alıyordu.

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Türk müzik endüstrisinin şekillenmesinde önemli rol oynayan duayen yapımcı Nazmi Şenel’den acı haber geldi. Kariyeri boyunca pop müzikten Türk sanat müziğine ve alternatif türlere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüten Şenel'in vefatı, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

BÜLENT ERSOY VE SEYYAL TANER'İN İLK PLAKLARINDA İMZASI VARDI

Nazmi Şenel, Türkiye müzik tarihine damga vuran isimlerin kariyer yolculuklarının ilk dönemlerinde kritik roller üstlendi. Şenel, özellikle Bülent Ersoy ve Seyyal Taner'in ilk plak çalışmalarının yapımcılığını üstlenerek her iki usta sanatçının da müzik dünyasına güçlü bir adım atmasını sağladı.

UNKAPANI PLAKÇILIK DÖNEMİNİN ÖNE ÇIKAN İSMİYDİ

1960'lı yıllardan itibaren sektörde aktif olarak yer alan Nazmi Şenel, Unkapanı plakçılık döneminin yön vericileri arasında yer aldı. Dönemin önde gelen kuruluşlarından Saner Müzik'in yanı sıra Kent, Yankı ve Yankı Müzik Yapım gibi plak şirketlerinde müdürlük ve yapımcılık görevlerini başarıyla yürüttü.

Türk müziğinin gelişimine sunduğu katkılarla hafızalarda yer edinen Nazmi Şenel, geride unutulmaz eserler ve başarılı müzik kariyerleri bıraktı.

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