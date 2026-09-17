Tuzlu Kahve dizinde hayatını kaybeden Serhat Kılıç'ı andılar... Ceren Moray'dan anlamlı hareket

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Serhat Kılıç, Star TV ekranlarında yayınlanan 'Tuzlu Kahve' dizisinin üçüncü bölümünde anlamlı bir replikle anıldı. Kılıç'ın vefatıyla derin üzüntü yaşayan oyuncu arkadaşı Ceren Moray'ın ricası üzerine senaryoya dahil edilen sahne, izleyicilerden büyük takdir topladı.

Dizide "Aybüke" karakterine hayat veren Ceren Moray, sahnede annesi Türkan ile konuştuğu esnada, "Benim eski iş yerinde Serhat Kılıç diye bir mentörüm vardı. O bana demişti; 'İnsan biraz geçmişine bakmalı'" ifadelerini kullandı.

ANMA TÖRENİNDEN SETE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre; "Seksenler" dizisindeki "Ergun Plak" rolüyle hafızalara kazınan ve 5 Eylül’de yaşamını yitiren Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma törenine katılan Moray, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Daha önce "Kirli Sepeti" dizisinde Kılıç ile birlikte rol alan ünlü oyuncunun, törenin ardından duygusal anlar yaşayarak "Tuzlu Kahve" setine gittiği ve vefat eden yakın arkadaşının adının yaşatılması için bu sahnenin aynı gün senaryoya eklendiği öğrenildi.