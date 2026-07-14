Ufuk Beydemir'den boşanma itirafı: 'Baktım ki 'Ay Tenli Kadın'dan sonra hit gelmiyor...'

"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıcı Ufuk Beydemir, özel hayatı ve müzikal üretkenliği üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdiği oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran ünlü müzisyen, katıldığı YouTube programında boşanma sürecinin sanatsal yönüne olan etkisini anlattı.

"TABİİ Kİ BOŞANMAK"

Sergen Deveci’nin YouTube programına konuk olan Ufuk Beydemir, özel hayatına dair soruları samimiyetle yanıtladı. Programda kendisine yöneltilen "Evlenmek mi daha fazla söz yazdırdı, yoksa boşanmak mı?" sorusuna duraksamadan "Tabii ki boşanmak" yanıtını veren ünlü şarkıcı, ayrılık acısının ve yaşanmışlıkların üretim sürecini tetiklediğini ifade etti.

Beydemir, sunucunun "Sen biraz daha söz yaz diye birisi kurban mı oldu?" sorusu üzerine ise esprili ve özeleştiri içeren bir yaklaşım sergiledi. Başarılı müzisyen, hit şarkı üretme baskısına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Tabii canım. Ben şizofren olduğumu da burada itiraf edeyim o zaman. Baktım ki 'Ay Tenli Kadın'dan sonra herhangi bir hit yapamıyorum, dedim ki o zaman evlenip bir boşanma hikayesiyle daha etkileyici bir şey yakalarım sandım ama o da olmadı. O da çalışmadı."

"NEDEN OLMASIN?"

Programın ilerleyen bölümlerinde esprili sohbetini sürdüren Ufuk Beydemir, "İlham tıkandığında bir evlilik daha yapar mısın?" sorusunu da yanıtsız bırakmadı. Yeni bir evliliğe kapılarını tamamen kapatmadığını belirten şarkıcı, bu soruya "Ee, neden olmasın yani? Bir bakalım" şeklinde yeşil ışık yakan bir yanıt verdi.

İPEK FİLİZ YAZICI YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Diğer taraftan, Ufuk Beydemir ile iki yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak sonlandıran 24 yaşındaki oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın adı bir süredir yeni bir birliktelikle anılıyordu. Genç oyuncu, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları haziran ayında sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla doğrulamıştı. Yazıcı, yeni ilişkisinden mutlu kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.