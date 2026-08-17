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Ümit Besen'in mutlu günü: Hakim kızı Ezgi Besen Edirne'de dünyaevine girdi

Ümit Besen'in mutlu günü: Hakim kızı Ezgi Besen Edirne'de dünyaevine girdi

17.08.2026 09:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ümit Besen'in mutlu günü: Hakim kızı Ezgi Besen Edirne'de dünyaevine girdi

Usta sanatçı Ümit Besen'in ağır ceza hakimi olan kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile Edirne'de düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Tarihi Sarayiçi Ağa Köşkü’nde gerçekleşen düğün törenine, yargı dünyasından isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

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Klasikleşmiş şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran usta sanatçı Ümit Besen, kızının düğün heyecanını yaşadı.

Gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürdürmeyi tercih eden usta müzisyenin ağır ceza hakimi kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem Erbek ile dünyaevine girdi. Çiftin nikâh ve düğün töreni Edirne’de gerçekleştirildi.

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Edirne Sarayiçi Ağa Köşkü’nün tarihi atmosferinde düzenlenen törene Besen ve Erbek ailelerinin yanı sıra yargı camiasından çok sayıda önemli isim ve davetli katılım gösterdi. Gece boyunca devam eden müzik ve organizasyonla konuklar genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

İSTANBUL BAROSU'NDAN AĞIR CEZA HAKİMLİĞİNE

Usta sanatçı Ümit Besen’in iki kızından biri olan Ezgi Besen, meslek hayatına İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık yaparak başladı. Daha sonra hakimlik mesleğine geçiş yapan Besen, hâlihazırda Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak görevini sürdürüyor.

Ümit Besen'in diğer kızı Melis Besen Doğruer ise babasıyla stüdyoda birlikte seslendirdiği şarkılar ve düet videolarıyla tanınıyor.

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