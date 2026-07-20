Ünlü komedyen Gervais tartışmalı komedi tarzını savundu: 'Alınmanız benim için daha komik'

Komedi dünyasının en sivri dilli ve iğneleyici esprileriyle tanınan isimlerinden Ricky Gervais, tartışmalı komedi tarzına yönelik eleştirilere son noktayı koydu. Katıldığı bir radyo programında samimi açıklamalarda bulunan İngiliz komedyen, uzun zamandır savunduğu ifade özgürlüğü görüşlerini yineleyerek, tepkilerden çekinmediğini ve izleyicileri memnun etmek adına şakalarını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Siyaset, din, cinsiyet kimliği ve popüler kültür ikonları üzerine yaptığı cesur şakalar nedeniyle sık sık hedef tahtasına oturtulan Gervais, BBC Radio 2'de katıldığı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KIRMAK İÇİN ÇABALAMAM AMA UMURSAMAMI DA BEKLEMEYİN"

İzleyicileri kasten kışkırttığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden 65 yaşındaki usta komedyen, toplumsal hassasiyetler ile mizah arasındaki ilişkiyi şu sözlerle değerlendirdi:

"İnsanlara alınmayın demiyorum, alınıp alınmamaları umurumda değil diyorum. İsterseniz alının, bu benim için daha komik oluyor. Neden rahatsız olacağınıza engel olamazsınız, ama benim umursamamı da beklemeyin. İnsanları kırmak için hareket ettiğim bir efsane. Asla insanları kırmak için çabalamam. Sadece bunun olacağını biliyorum, çünkü herkes farklıdır."

Herhangi bir bakış açısı içeren ya da az da olsa ilgi çekici olan her konunun mutlaka birileri tarafından rahatsız edici bulunacağını savunan Gervais, mizahın doğasında bu riskin her zaman var olduğunu dile getirdi.

"GÜNÜMÜZ İZLEYİCİSİ ÇOK DAHA KIRILGAN"

Zaman içerisindeki toplumsal refleksleri ve komediye verilen tepkilerin evrimini de masaya yatıran Ricky Gervais, günümüz izleyicilerinin 20 yıl öncesine göre çok daha çabuk kırıldığını ifade etti. Dönemsel farklılıklara değinen ünlü isim, "Zaman değişti. 20 yıl önce biri bana bundan rahatsız olduğunu söyleseydi, muhtemelen 'Neden?' derdim. Şimdi ise 'Biliyorum, rahatsız oldun. Herkes rahatsız oluyor' diyorum" şeklinde konuştu.

İPTAL KÜLTÜRÜ DÖNEMİNİ KAPATIYOR

Son dönemlerdeki stand-up gösterilerinde sıkça "iptal kültürü" (cancel culture) ve ifade özgürlüğü temalarını işleyen Gervais, artık bu konulardan bahsetmeyi geride bırakmaya hazır olduğunu ima etti.

Komedisine yönelik sert tepkilerin salonları dolduran kendi seyircisinden gelmediğinin altını çizen usta komedyen, asıl sorunun dijitalleşme olduğunu belirtti. Gervais, dijital platformlardaki özel gösterilerinin internet ortamında çok daha geniş, heterojen ve kendisini doğrudan takip etmeyen kitlelere ulaşması nedeniyle bu tarz küresel tepkilerle karşılaştığını sözlerine ekledi.