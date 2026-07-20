Ünlü oyuncu Alina Boz üniversiteden mezun oldu

Televizyon dünyasına adım attığı 2013 yılından bu yana başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Alina Boz, bu kez eğitim hayatındaki önemli bir başarıyla gündeme geldi. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ve çok sayıda başarılı projede yer alan ünlü oyuncu, yükseköğrenimini tamamlayarak üniversiteden mezun oldu.

İlk olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde rol alan, ardından Paramparça dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınarak ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelen Boz, eğitimini de ihmal etmedi. 28 yaşındaki başarılı oyuncu, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ndeki eğitim sürecini başarıyla noktaladı.

MEZUNİYET HEYECANI KAMERALARA YANSIDI

Bugüne kadar Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101, Maraşlı, Bir Peri Masalı ve Bir Zamanlar İstanbul gibi çok konuşulan yapımlarda önemli rollere hayat veren ünlü oyuncu, son olarak Kuruluş Orhan dizisinin başrolünü üstlenmişti. İki yıl önce işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile dünyaevine giren ve magazin basınında sıkça yer bulan Alina Boz, bu defa kariyeri ya da evliliğiyle değil, mezuniyet sevinciyle adından söz ettirdi.

Eğitim gördüğü üniversitenin kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katılan güzel oyuncunun, diplomasını alırken ve arkadaşlarıyla kep atarken yaşadığı haklı gurur ve büyük heyecan objektifler tarafından anbean kaydedildi.