Ünlü oyuncu George Clooney Fransa'da yeni bir kariyer adımına hazırlanıyor

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Fransız vatandaşlığı alan ve Fransa'da yaşamaya başlayan George Clooney, ülkede restoran işine giriyor. George Clooney, eşi Amal Clooney ve ikiz çocuklarıyla birlikte Fransız vatandaşlığının ülkenin resmi gazetesinde yayımlanmasından birkaç ay sonra, ülkenin güneyinde restoran işletmecisi olarak yeni bir kariyere adım atıyor.

65 yaşındaki Hollywood yıldızı, 48 yaşındaki eşi Amal Clooney, dokuz yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander ile birlikte yaşadığı evin yakınındaki Provence bölgesinde yeni bir İtalyan restoranı açmaya hazırlanıyor. Clooney, önümüzdeki ilkbaharda açacağı restoran için Kanadalı otelci Graham Porter ile iş birliği yapacak. Yeni restoran için tadilat çalışmalarının çoktan başladığı öğrenilirken, mekanın adı, şefi ve menüsü henüz açıklanmadı. Restoran, George ve Amal Clooney çiftinin 2021'de satın aldığı ve giderek aile evi haline getirdiği Domaine du Canadel şarap bağından yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alacak.

FRANSA'YI ÇOCUKLARI İÇİN TERCİH ETTİ

Clooney ailesi, vatandaşlığa kabul işlemlerinin ardından Aralık 2025'te Fransız vatandaşı olmuştu. George Clooney, daha önce ailenin Fransa'da yaşamayı tercih etmesinin nedenini açıklarken, çocukları Ella ile Alexander'ı Hollywood'un parlak ışıklarından uzakta büyütmeyi amaçladığını söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Fransa'da bir çiftlikte yaşıyoruz. Çocukluğumun büyük bir kısmı çiftlikte geçti. Çocukken bu fikirden nefret ederdim. Ama şimdi onlar için durum şöyle: Artık tabletlerine bakmıyorlar, biliyor musunuz? Yetişkinlerle akşam yemeği yiyorlar ve bulaşıklarını kendileri götürüyorlar. Çok daha iyi bir hayatları var" ifadelerini kullanmıştı. Çocuklarını Los Angeles'ın Hollywood kültüründe büyütmek konusunda endişelendiğini belirten aktör, "Hayatta asla adil bir şans elde edemeyeceklerini düşünüyordum. Fransa'da ise şöhrete pek önem verilmiyor. Onların başkalarının ünlü çocuklarıyla kıyaslanmasını istemiyorum" diye eklemişti.