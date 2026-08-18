Ünlü oyuncu Hayden Panettiere’nin ölüm nedeni belli oldu

"Heroes" dizisindeki ponpon kız ve "Nashville" dizisindeki ülke müziği yıldızı rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Greenville Bölgesi Adli Tıp Ofisi'nden yapılan açıklamada, acil servis ekiplerinin pazar günü öğleden sonra gelen bir "kalp krizi" ihbarı üzerine harekete geçtiği belirtildi. California sakini olan Panettiere'in, Güney Karolina'nın Greenville kentinde geçici olarak kaldığı apartman dairesinde hareketsiz halde bulunduğu aktarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Ekiplerin kalp masajı, "ileri kardiyak yaşam desteği" ve diğer tıbbi müdahaleleri uygulamasına rağmen çabalar sonuçsuz kaldı. Hayden Panettiere'in, 911 çağrısından yaklaşık yarım saat sonra yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Pazartesi günü gerçekleştirilen ilk otopside, ölümüne yol açabilecek herhangi bir travma veya darp izine rastlanmadığı ifade edildi. Yetkililer, kesin ölüm nedeni ve şeklinin yapılacak ek laboratuvar testlerinin ardından netlik kazanacağını bildirdi. İhbarı yapan kişinin oyuncunun bir tanıdığı olduğu açıklanırken, polis bu kişinin kimliği hakkında detay vermedi.