Ünlü oyuncu Julia Garner ve Müzisyen Mark Foster boşandı: 6 yıllık evlilik sona erdi

Hollywood dünyasından hayranlarını üzen bir ayrılık haberi geldi. "Ozark" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve Emmy ödülü kazanan 32 yaşındaki oyuncu Julia Garner ile "Foster the People" grubunun 42 yaşındaki Grammy adayı solisti Mark Foster, 6 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

ALYANS TAKMAMASI SÖYLENTİLERİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve birlikte nadiren etkinliklere katılan çiftin ayrılık iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Julia Garner'ın hem Paris'te hem de Los Angeles'ta alyanssız görüntülenmesi, hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Ortaya atılan bu iddiaların ardından, çifte yakın kaynaklar ikilinin resmi olarak ayrıldığını doğruladı.

SUNDANCE FİLM FESTİVALİ'NDEN NİKAH MASASINA

Julia Garner ve Mark Foster, ilk olarak 2013 yılında Sundance Film Festivali'nde tanışmış, ancak birliktelikleri yıllar sonra başlamıştı. Garner, daha önce verdiği bir röportajda, eşiyle sosyal medya üzerinden nasıl yakınlaştıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Instagram'daki birçok gönderimi beğenmeye başlamıştı. Ben de onu geri takip etmeye karar verdim ve o sırada bana mesaj attı."

Nisan 2019'da çıktıkları Montana tatilinde nişanlanan çift, aynı yılın aralık ayında dünyaevine girmişti. 6 yıllık evliliğin ardından yollarını ayıran ikili, boşanma kararlarına dair henüz kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı.