Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteği yerine getirildi: Vasiyeti ortaya çıktı

Rol aldığı dizi ve filmlerle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan tiyatro ve sinema oyuncusu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de evinde hayatını kaybetmişti. 51 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının vefatının ardından ailesini ve sevenlerini yasa boğan acı bir detay ortaya çıktı.

MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDEKİ TÖRENİN ARDINDAN ANKARA'DA DEFNEDİLDİ

Kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde hareketsiz halde bulunduktan sonra vefatı kesinleşen Kılıç için ilk tören İstanbul'daki Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenmişti. Sanat camiasından çok sayıda ismin katıldığı anma töreninin ardından ünlü oyuncunun cenazesi Ankara'ya sevk edildi.

SON ARZUSUNU AİLESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Serhat Kılıç'ın hayattayken ailesine, vefat etmesi halinde annesinin yanına gömülmek istediğini vasiyet ettiği öğrenildi. Sanatçının bu arzusunu dikkate alan ailesi ve yakınları, vasiyeti yerine getirerek Kılıç’ı Karşıyaka Mezarlığı'nda annesinin kucağına uğurladı. Ünlü oyuncunun kabri, son olarak bir hayranı tarafından ziyaret edilerek görüntülendi