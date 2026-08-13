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Ünlü oyuncudan müjdeli haber: Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti ikinci kez anne-baba oluyor

Ünlü oyuncudan müjdeli haber: Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti ikinci kez anne-baba oluyor

13.08.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ünlü oyuncudan müjdeli haber: Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti ikinci kez anne-baba oluyor

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Ekim 2022'de ilk çocukları Miray'ı kucaklarına alan çiftin ikinci bebeklerinin önümüzdeki günlerde dünyaya geleceği öğrenildi.

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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu eşi İman Elbani cephesinden müjdeli haber geldi. 2016 yılında hayatlarını birleştiren ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, ailelerini büyütmeye hazırlanıyor.

İKİNCİ BEBEK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DÜNYAYA GELECEK

Ekim 2022’de ilk kızları Miray’ı kucaklarına alarak anne ve baba olma sevincini yaşayan çiftin yeniden bebek heyecanı taşıdığı ortaya çıktı. İman Elbani’nin 9 aylık hamile olduğu öğrenilirken, çift müjdeli haberi paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerine duyurdu.

Aşırı göz önünde olmadan hamilelik sürecini sürdüren İman Elbani ile Murat Yıldırım'ın ikinci bebeklerinin önümüzdeki günlerde dünyaya gelmesi bekleniyor.

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