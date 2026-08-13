Ünlü oyuncudan müjdeli haber: Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti ikinci kez anne-baba oluyor

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu eşi İman Elbani cephesinden müjdeli haber geldi. 2016 yılında hayatlarını birleştiren ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, ailelerini büyütmeye hazırlanıyor.
İKİNCİ BEBEK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DÜNYAYA GELECEK
Ekim 2022’de ilk kızları Miray’ı kucaklarına alarak anne ve baba olma sevincini yaşayan çiftin yeniden bebek heyecanı taşıdığı ortaya çıktı. İman Elbani’nin 9 aylık hamile olduğu öğrenilirken, çift müjdeli haberi paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerine duyurdu.
Aşırı göz önünde olmadan hamilelik sürecini sürdüren İman Elbani ile Murat Yıldırım'ın ikinci bebeklerinin önümüzdeki günlerde dünyaya gelmesi bekleniyor.